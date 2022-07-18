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Китай сделал заявление о войне рф против Украины: не стояли в стороне, но и не будут подливать масла в огонь

Китай сделал заявление о войне рф против Украины: не стояли в стороне, но и не будут подливать масла в огонь

Киев • УНН

 • 5311334 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Министр иностранных дел Китая Ван И сделал заявление о войне рф против Украины, отметив, что Пекин не стоял в стороне, но и не будет подливать масла в огонь, пишет УНН.

Ван И сказал, что "украинский кризис", как его называет МИД Китая, "не только серьезно повлиял на Европу, но и вызвал негативный побочный эффект, который распространился по всему миру".

Цитата

"Китай не является стороной украинского кризиса, но мы не стояли в стороне и не будем подливать масла в огонь. Мы всегда неуклонно и настойчиво выступали за мирные переговоры. Все стороны должны серьезно поучиться из тяжелых уроков украинского кризиса. Ради долгосрочных интересов все стороны должны изучить возможность создания сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности для достижения прочного мира и безопасности", - сказал в беседе с венгерским коллегой Петером Сийярто Ван И, которого цитирует пресс-служба МИД Китая.

Ранее

Китай заявлял, что будет развивать отношения с россией, несмотря на “турбулентность”.

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