Китай зробив заяву про війну рф проти України: не стояли осторонь, але і не підливатимемо олії у вогонь
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї зробив заяву про війну рф проти України, зазначивши, що Пекін не стояв осторонь, але і не підливатиме олії у вогонь, пише УНН.
Ван Ї сказав, що "українська криза", як її називає МЗС Китаю, "не лише серйозно вплинула на Європу, а й викликала негативний побічний ефект, який поширився по всьому світу".
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"Китай не є стороною української кризи, але ми не стояли осторонь і не підливатимемо олії у вогонь. Ми завжди неухильно та наполегливо виступали за мирні переговори. Усі сторони мають серйозно повчитися з важких уроків української кризи. Заради довгострокових інтересів усі сторони мають вивчити можливість створення збалансованої, ефективної та сталої архітектури європейської безпеки для досягнення міцного миру та безпеки", - сказав у розмові з угорським колегою Петером Сійярто Ван Ї, якого цитує пресслужба МЗС Китаю.
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