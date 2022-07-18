Китай зробив заяву про війну рф проти України: не стояли осторонь, але і не підливатимемо олії у вогонь

Ван Ї сказав, що "українська криза", як її називає МЗС Китаю, "не лише серйозно вплинула на Європу, а й викликала негативний побічний ефект, який поширився по всьому світу".

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"Китай не є стороною української кризи, але ми не стояли осторонь і не підливатимемо олії у вогонь. Ми завжди неухильно та наполегливо виступали за мирні переговори. Усі сторони мають серйозно повчитися з важких уроків української кризи. Заради довгострокових інтересів усі сторони мають вивчити можливість створення збалансованої, ефективної та сталої архітектури європейської безпеки для досягнення міцного миру та безпеки", - сказав у розмові з угорським колегою Петером Сійярто Ван Ї, якого цитує пресслужба МЗС Китаю.

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Китай заявляв, що розвиватиме стосунки з росією попри “турбулентність”.