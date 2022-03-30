Китай розвиватиме стосунки з росією попри “турбулентність”
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Незважаючи на відношення до росії на світовій політичній арені Китай розвиватиме стосунки з нею. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї після зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим у Пекіні, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Це була перша особиста зустріч глав зовнішньополітичних відомства країн відтоді, як росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.
Зокрема, очільник китайської дипломатії наголосив, що відносини між країнами розвиваються попри існуючі “виклики та труднощі на світовій політичній арені”.
У російському МЗС повідомляють, що сторони домовилися нарощувати "зовнішньополітичну координацію обох країн та розширювати двосторонню та багатосторонню взаємодію".
Цитата
"Глави зовнішньополітичних відомств двох країн констатували, що в умовах непростої міжнародної ситуації росія та Китай продовжують зміцнювати стратегічне партнерство та виступати у глобальних справах зі спільних позицій", - заявили у МЗС рф за підсумками зустрічі.
Додамо
Китай підтримав росію на тлі розмов про її виключення з групи найбільших економік G20 і заявив, що не буде брати участі у цьому плані.
Однак лідери країн НАТО закликали Китай утриматися від військової підтримки росії та від будь-яких дій, які допомагають їй обходити санкції.