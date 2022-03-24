Лідери НАТО закликали Китай утриматися від військової підтримки росії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Лідери країн НАТО закликали Китай утриматися від військової підтримки росії та від будь-яких дій, які допомагають їй обходити санкції. Про це йдеться у комюніке за підсумками саміту 24 березня, пише УНН.
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"Ми закликаємо всі держави, зокрема Китайську Народну Республіку (КНР), підтримувати міжнародний порядок, принципи суверенітету та територіальної цілісності, закріплені у Статуті ООН, утримуватися від будь-якої військової підтримки росії та від будь-яких дій, які допомагають їй оминати санкції", - заявили лідери.
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У НАТО зазначили, що стурбовані недавніми публічними коментарями офіційних осіб КНР і закликають Китай припинити "поширювати помилкові наративи кремля, зокрема про війну та НАТО, і сприяти мирному врегулюванню конфлікту".
Раніше
Як писав УНН, США раніше заявили, що поки що не спостерігають, щоб Китай надавав військову допомогу росії.