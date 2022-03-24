Лидеры НАТО призвали Китай воздержаться от военной поддержки россии

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"Мы призываем все государства, включая Китайскую Народную Республику (КНР), поддерживать международный порядок, принципы суверенитета и территориальной целостности, закрепленные в Уставе ООН, воздержаться от любой военной поддержки россии и от любых действий, которые помогают ей обходить санкции", - заявили лидеры.

Детали

В НАТО отметили, что обеспокоены недавними публичными комментариями официальных лиц КНР и призывают Китай прекратить "распространять ложные нарративы кремля, в частности о войне и НАТО, и способствовать мирному урегулированию конфликта".

Ранее

Как писал УНН, США ранее заявили, что пока не наблюдают, чтобы Китай оказывал военную помощь россии.