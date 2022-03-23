Китай виступив на захист росії через загрозу виключення з G20
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Китай підтримав росію на тлі розмов про її виключення з групи найбільших економік G20 і заявив, що не буде брати участі у цьому плані. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
Цитата
“G20 є головним форумом міжнародного економічного співробітництва. росія є важливим членом, і жоден з членів не має права висилати іншу країну”, - заявив речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь.
У Кремлі не залишили заяву Китаю непоміченою і заявили, що деякі країни G20 дотримуються власних суверенних точок зору, незважаючи на тиск з боку США.
Джейк Салліван, радник Сполучених Штатів з нацбезпеки, відповідаючи на запитання щодо участі росії у групі, заявив, що “не може бути для росії бізнес як зазвичай у міжнародних інституціях та міжнародній спільноті”.
Раніше
Польща запропонувала офіційним особам США виключити росію з групи найбільших економік G20 у покарання за її вторгнення в Україну.
Наразі США та їхні західні союзники оцінюють можливість того, чи має росія залишатися в G20. За даними джерел, існує імовірність накладення вето на рішення.