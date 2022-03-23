Китай выступил в защиту россии из-за угрозы исключения из G20

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“G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества. россия является важным членом, и ни один из членов не имеет права высылать другую страну”, - заявил представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.

В Кремле не оставили заявление Китая незамеченным и заявили, что некоторые страны G20 придерживаются собственных суверенных точек зрения, несмотря на давление со стороны США.

Джейк Салливан, советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности, отвечая на вопрос об участии россии в группе, заявил, что “не может быть для россии бизнеса как обычно в международных институциях и международном сообществе”.

Ранее

Польша предложила официальным лицам США исключить россию из группы крупнейших экономик G20 в наказание за ее вторжение в Украину.



Сейчас США и их западные союзники оценивают возможность того, должна ли россия оставаться в G20. По данным источников, существует вероятность наложения вето на решение.