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Китай будет развивать отношения с Россией несмотря на "турбулентность"

Киев • УНН

 • 180165 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Несмотря на отношение к России на мировой политической арене Китай будет развивать отношения с ней. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван Й после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Пекине, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Китай будет развивать отношения с Россией несмотря на "турбулентность"

Детали

Это была первая личная встреча глав внешнеполитических ведомства стран с тех пор, как россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

В частности, глава китайской дипломатии подчеркнул, что отношения между странами развиваются несмотря на существующие “вызовы и трудности на мировой политической арене”.

В российском МИД сообщают, что стороны договорились наращивать "внешнеполитическую координацию обеих стран и расширять двустороннее и многостороннее взаимодействие".

Цитата

"Главы внешнеполитических ведомств двух стран констатировали, что в условиях непростой международной ситуации россия и Китай продолжают укреплять стратегическое партнерство и выступать в глобальных делах с общих позиций", - заявили в МИД рф по итогам встречи.

Добавим

Китай поддержал Россию на фоне разговоров о ее исключении из группы крупнейших экономик G20 и заявил, что не будет участвовать в этом плане.

Однако лидеры стран НАТО призвали Китай воздержаться от военной поддержки россии и от любых действий, которые помогают ей обходить санкции.

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