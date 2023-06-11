Китай увеличивает добычу нефти, чтобы уменьшить зависимость от иностранных поставок

Детали

Толчком к глубоководному бурению стало увеличение зависимости от иностранной нефти.

Китай получает более 70% своих поставок из-за рубежа, по сравнению с менее чем 10% на рубеже тысячелетий.

Имея разветвленную промышленную базу и глубоководные амбиции, China National Offshore Oil Corp, одна из трех крупнейших государственных нефтяных компаний в Китае, активно тратит средства на разработку технологий для глубоководного бурения.

Китайская нефтяная компания превратила Бохайский залив между Китаем и Корейским полуостровом в крупнейшее нефтяное месторождение страны, также государственные компании расширяют Люхуа и другие месторождения в восточной части Южнокитайского моря.

В прошлом году на морские скважины приходилось 60% добычи нефти в Китае.

Американские аналитики отмечают, что крупные нефтяные компании, такие как Chevron и Shell, по-прежнему являются передовыми игроками в этом секторе, обладая технологическими возможностями для бурения в более суровых и глубоких морских условиях, но китайские компании стремительно сокращают этот разрыв.







