Китай увеличивает добычу нефти, чтобы уменьшить зависимость от иностранных поставок

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 41764 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 95493 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 96023 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 231662 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 123582 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 115079 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 346637 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 82480 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 134667 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 170602 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
54%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 270370 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 150835 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 106697 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 87247 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 52306 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 231662 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 272293 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 346637 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 332100 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 380762 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 53644 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 88588 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 108034 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 152138 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 75079 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Китай увеличивает добычу нефти, чтобы уменьшить зависимость от иностранных поставок

Киев • УНН

 • 330578 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Китай наращивает добычу нефти и активно инвестирует в глубоководное бурение, чтобы снизить свою зависимость от импорта энергоресурсов, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Китай увеличивает добычу нефти, чтобы уменьшить зависимость от иностранных поставок

Детали 

Толчком к глубоководному бурению стало увеличение зависимости от иностранной нефти. 

Китай получает более 70% своих поставок из-за рубежа, по сравнению с менее чем 10% на рубеже тысячелетий.

Имея разветвленную промышленную базу и глубоководные амбиции, China National Offshore Oil Corp, одна из трех крупнейших государственных нефтяных компаний в Китае, активно тратит средства на разработку технологий для глубоководного бурения.

Китайская нефтяная компания превратила Бохайский залив между Китаем и Корейским полуостровом в крупнейшее нефтяное месторождение страны, также государственные компании расширяют Люхуа и другие месторождения в восточной части Южнокитайского моря. 

В прошлом году на морские скважины приходилось 60% добычи нефти в Китае.

Американские аналитики отмечают, что крупные нефтяные компании, такие как Chevron и Shell, по-прежнему являются передовыми игроками в этом секторе, обладая технологическими возможностями для бурения в более суровых и глубоких морских условиях, но китайские компании стремительно сокращают этот разрыв.




Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$63.18
Bitcoin
$77,341.20
S&P 500
$5,083.94
Tesla
$233.66
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,999.61
Ethereum
$1,481.66