Китай збільшує видобуток нафти, зменшити залежність від іноземних постачань
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Китай нарощує видобуток нафти та активно інвестує у глибоководне буріння, щоб знизити свою залежність від імпорту енергоресурсів, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Поштовхом до глибоководного буріння стало збільшення залежності від іноземної нафти.
Китай отримує понад 70% своїх постачання з-за кордону, порівняно з менш ніж 10% на рубежі тисячоліть.
Маючи розгалужену промислову базу та глибоководні амбіції, China National Offshore Oil Corp, одна із трьох найбільших державних нафтових компаній у Китаї, активно витрачає кошти на розробку технологій для глибоководного буріння.
Китайська нафтова компанія перетворила Бохайську затоку між Китаєм та Корейським півостровом на найбільше нафтове родовище країни, також державні компанії розширюють Люхуа та інші родовища у східній частині Південнокитайського моря.
Минулого року на морські свердловини припадало 60% видобутку нафти у Китаї.
Американські аналітики відзначають, що великі нафтові компанії, такі як Chevron і Shell, як і раніше, є передовими гравцями в цьому секторі, володіючи технологічними можливостями для буріння в суворіших і глибших морських умовах, але китайські компанії стрімко скорочують цей розрив.