Китай увеличил добычу сырой нефти

Темпы роста выросли на 0,4 процентного пункта, чем в апреле текущего года, при этом среднесуточная добыча сырой нефти в стране осталась на уровне апреля - 524 тыс. тонн.

Согласно данным управления, за первые пять месяцев текущего года добыча сырой нефти в Китае составила 79,29 млн тонн, что на 0,7 проц. больше, чем годом ранее.

В мае импорт сырой нефти страны вырос на 3 проц. в годовом выражении до 40,23 млн тонн, а в январе-мае импорт составил 205,13 млн тонн, что на 7,7 проц. больше, чем годом ранее.



Как сообщал УНН, нефть Brent продолжает дорожать.