Китай збільшив видобуток сирої нафти
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. За даними Державного статистичного управління КНР, в травні видобуток сирої нафти в Китаї склав 16,23 млн тонн, збільшившись на 1 проц. в річному численні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Синьуха.
Темпи зростання виросли на 0,4 процентного пункту, ніж в квітні поточного року, при цьому середньодобовий видобуток сирої нафти в країні залишився на рівні квітня - 524 тис. тонн.
Згідно з даними управління, за перші п'ять місяців поточного року видобуток сирої нафти в Китаї склав 79,29 млн тонн, що на 0,7 відс. більше, ніж роком раніше.
У травні імпорт сирої нафти країни виріс на 3 проц. в річному вираженні до 40,23 млн тонн, а в січні-травні імпорт склав 205,13 млн тонн, що на 7,7 відс. більше, ніж роком раніше.
Як повідомляв УНН, нафта Brent продовжує дорожчати .