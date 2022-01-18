Китай заявляет, что посылки отправленые из-за границы, могут распространять коронавирус

Детали

Государственное почтовое бюро Китая заявило, что оно приказало принять более строгие меры для вентиляции и дезинфекции мест, где обрабатываются отправления, отправленные по почте из-за рубежа. Почтовые работники должны носить защитное снаряжение, делать прививки еще раз и регулярно проходить тестирование, говорится на сайте ведомства. Международные посылки должны быть изолированы, очищены и выдержаны в течение периода ожидания, чтобы убедиться, что они свободны от вируса, отмечается в сообщении.

Эксперты в области глобального здравоохранения говорят, что коронавирус в основном распространяется воздушно-капельным путем, когда инфицированные люди дышат, разговаривают, кашляют и чихают.

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что коронавирусы "требуют живого животного или человека-хозяина, чтобы размножаться и выживать, и не могут размножаться на поверхности пищевых упаковок".

Однако Китай неоднократно подчеркивал, что он называет опасностью заражения от упаковки, несмотря на то, что на таких предметах обнаруживаются лишь следы количества вируса, и усилил тестирования замороженных продуктов и других предметов, доставляемых из-за границы.

Газета Коммунистической партии Global Times процитировала Пекинский центр по контролю за заболеваниями и вирусологов, которые связывают недавние инфекции с посылками из-за рубежа. Во вторник стало известно, что следователи обнаружили, что люди, которые недавно заразились, забирали посылки, отправленные по почте из Канады и США.

Газета сообщила, что еще один человек в южном технологическом центре Шэньчжэня, которая имела положительный результат на Omicron, обрабатывала посылки, отправленные из Северной Америки.

Добавим

Китай, как и ранее, находится в состоянии повышенной готовности к новым вспышкам в преддверии Олимпийских игр. Около 20 миллионов человек находятся в изоляции, и массовое тестирование было заказано во всех городах, где были выявлены случаи заболевания.

В понедельник организаторы Игр объявили, что на мероприятия, которые официально откроются 4 февраля, будут допущены лишь "избранные" зрители. Пекин уже объявил, что фанатов из-за пределов страны не будет допущено, и не предлагал билеты широкой публике.

Китай в значительной степени избежал крупных вспышек коронавируса благодаря карантину, массовому тестированию и ограничением на поездки, хотя он продолжает бороться со вспышками в нескольких городах, включая порт Тяньцзинь, розположений примерно в часе езды от Пекина.

Всего один новый случай Omicron было зарегистрировано среди 127 новых случаев коронавируса среди внутрикитайского населения, о которых было объявлено во вторник.