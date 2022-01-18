Китай заявляет, что посылки отправленые из-за границы, могут распространять коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Посылки, отправленные из-за границы, могут распространять Omicron в Пекине и других местах, несмотря на сомнения зарубежных экспертов в области здравоохранения, что вирус может передаваться через упаковку. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Associated Press.
Детали
Государственное почтовое бюро Китая заявило, что оно приказало принять более строгие меры для вентиляции и дезинфекции мест, где обрабатываются отправления, отправленные по почте из-за рубежа. Почтовые работники должны носить защитное снаряжение, делать прививки еще раз и регулярно проходить тестирование, говорится на сайте ведомства. Международные посылки должны быть изолированы, очищены и выдержаны в течение периода ожидания, чтобы убедиться, что они свободны от вируса, отмечается в сообщении.
Эксперты в области глобального здравоохранения говорят, что коронавирус в основном распространяется воздушно-капельным путем, когда инфицированные люди дышат, разговаривают, кашляют и чихают.
Всемирная организация здравоохранения заявляет, что коронавирусы "требуют живого животного или человека-хозяина, чтобы размножаться и выживать, и не могут размножаться на поверхности пищевых упаковок".
Однако Китай неоднократно подчеркивал, что он называет опасностью заражения от упаковки, несмотря на то, что на таких предметах обнаруживаются лишь следы количества вируса, и усилил тестирования замороженных продуктов и других предметов, доставляемых из-за границы.
Газета Коммунистической партии Global Times процитировала Пекинский центр по контролю за заболеваниями и вирусологов, которые связывают недавние инфекции с посылками из-за рубежа. Во вторник стало известно, что следователи обнаружили, что люди, которые недавно заразились, забирали посылки, отправленные по почте из Канады и США.
Газета сообщила, что еще один человек в южном технологическом центре Шэньчжэня, которая имела положительный результат на Omicron, обрабатывала посылки, отправленные из Северной Америки.
Добавим
Китай, как и ранее, находится в состоянии повышенной готовности к новым вспышкам в преддверии Олимпийских игр. Около 20 миллионов человек находятся в изоляции, и массовое тестирование было заказано во всех городах, где были выявлены случаи заболевания.
В понедельник организаторы Игр объявили, что на мероприятия, которые официально откроются 4 февраля, будут допущены лишь "избранные" зрители. Пекин уже объявил, что фанатов из-за пределов страны не будет допущено, и не предлагал билеты широкой публике.
Китай в значительной степени избежал крупных вспышек коронавируса благодаря карантину, массовому тестированию и ограничением на поездки, хотя он продолжает бороться со вспышками в нескольких городах, включая порт Тяньцзинь, розположений примерно в часе езды от Пекина.
Всего один новый случай Omicron было зарегистрировано среди 127 новых случаев коронавируса среди внутрикитайского населения, о которых было объявлено во вторник.