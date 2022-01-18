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Китай заявляє, що посилки відправлені з-за кордону, можуть поширювати коронавірус

Китай заявляє, що посилки відправлені з-за кордону, можуть поширювати коронавірус

Київ • УНН

 • 28150 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Посилки, відправлені з-за кордону, можуть поширювати Omicron в Пекіні та інших місцях, незважаючи на сумніви закордонних експертів у галузі охорони здоров'я, що вірус може передаватися через упаковку. Про це пише УНН з посиланням на The Associated Press.

Деталі

Державне поштове бюро Китаю заявило, що воно наказало вжити суворіших заходів для вентиляції та дезінфекції місць, де обробляються відправлення, відправлені поштою з-за кордону. Поштові працівники повинні носити захисне спорядження, робити щеплення ще раз і регулярно проходити тестування, йдеться на сайті відомства. Міжнародні посилки мають бути ізольовані, очищені та витримані протягом періоду очікування, щоб переконатися, що вони вільні від вірусу, наголошується у повідомленні.

Експерти в галузі глобальної охорони здоров'я кажуть, що коронавірус здебільшого поширюється повітряно-краплинним шляхом, коли інфіковані люди дихають, розмовляють, кашляють та чхають.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що коронавіруси "потребують живої тварини або людини-господаря, щоб розмножуватися і виживати, і не можуть розмножуватися на поверхні харчових упаковок".

Проте Китай неодноразово наголошував на тому, що він називає небезпекою зараження від упаковки, незважаючи на те, що на таких предметах виявляються лише сліди кількості вірусу, і посилив тестування заморожених продуктів та інших предметів, що доставляються з-за кордону.

Газета Комуністичної партії Global Times процитувала Пекінський центр з контролю за захворюваннями та вірусологів, які пов'язують нещодавні інфекції з посилками з-за кордону. У вівторок стало відомо, що слідчі виявили, що люди, які нещодавно заразилися, забирали посилки, відправлені поштою з Канади та США.

Газета повідомила, що ще одна людина в південному технологічному центрі Шеньчженя, яка мала позитивний результат на Omicron, обробляла посилки, відправлені з Північної Америки.

Додамо

Китай, як і раніше, перебуває в стані підвищеної готовності до нових спалахів напередодні Олімпійських ігор. Близько 20 мільйонів людей перебувають в ізоляції, і масове тестування було замовлено у всіх містах, де було виявлено випадки захворювання.

У понеділок організатори Ігор оголосили, що на заходи, які офіційно відкриються 4 лютого, буде допущено лише "обраних" глядачів. Пекін уже оголосив, що фанатів з-за меж країни не буде допущено, і не пропонував квитки широкому загалу.

Китай значною мірою уникнув великих спалахів коронавірусу завдяки карантину, масовому тестуванню та обмеженням на поїздки, хоча він продовжує боротися зі спалахами у кількох містах, включаючи порт Тяньцзінь, розположений приблизно за годину їзди від Пекіна.

Усього один новий випадок Omicron було зареєстровано серед 127 нових випадків коронавірусу серед внутрішньокитайського населення, про які було оголошено у вівторок.

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