Пекін запропонує квитки на Олімпіаду лише "обраним" глядачам
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Організатори Олімпіади заявили у понеділок, що Пекін наступного місяця допустить лише "обраних" глядачів через пандемію коронавірусу. Про це пише УНН з посиланням на АР.
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Пекін уже оголосив, що фанати з-за меж країни не будуть допущені на заходи, і не пропонував квитки широкому загалу.
У своїй заяві оргкомітет заявив, що його заходи були спрямовані на створення приємної обстановки для проведення Ігор.
"З огляду на важку та складну роботу щодо боротьби з епідемією, а також для захисту здоров'я та безпеки тих, хто пов'язаний із Іграми, початковий план пропозиції квитків для широкої публіки був змінений на користь глядачів з окремих груп", — йдеться у заяві.
Оголошення в понеділок, розміщене на веб-сайті оргкомітету, підтвердило очікування, що на зимових Іграх буде мало глядачів на об'єктах за ще суворіших умов, ніж на торішніх літніх Олімпійських іграх у Токіо.
Додамо
Китай значною мірою уникнув великих спалахів коронавірусу за допомогою режиму ізоляції, масового тестування на COVID-19 та обмежень на поїздки, хоча він продовжує боротися з сплесками у кількох містах, включаючи порт Тяньцзінь, приблизно за годину їзди від Пекіна. Сама столиця на вихідних підтвердила, що 26-річна жінка заразилася Omicron варіантом вірусу, та перевірила понад 13 тисяч людей у пошуках випадків перехресної передачі.