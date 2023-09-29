Китай запустил первую морскую линию скоростного поезда возле Тайваньского пролива
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Китай запустил свою первую высокоскоростную железнодорожную линию, которая проходит через несколько заливов и вдоль побережья юго-восточной провинции Фуцзянь вблизи Тайваньского пролива. Об этом сообщили в Reuters, пишет УНН.
Детали
Поезд-шар отправился из Фучжоу, столицы восточнокитайской провинции Фуцзянь в четверг утром, открывая 277-километровую железную дорогу Фучжоу-Сямэнь-Чжанчжоу.
Это первая в Китае морская скоростная линия со скоростными поездами, которые будут двигаться по мостам через три прибрежных залива и развивать максимальную скорость 350 км/ч.
Время в пути между Фучжоу и Сямэнем, экономическим центром и популярным туристическим направлением, составит менее часа.
Китай надеется, что эта связь расширит инвестиционные возможности и упростит путешествия.
По данным государственных СМИ, китайский правительственный чиновник сказал, что в Фуцзяне была построена интегрированная многомерная транспортная сеть, которая «сделает технически возможным строительство высокоскоростного транспортного прохода, который соединит провинцию с Тайванем».
Тайвань отклонил предыдущие планы Китая по’соединению острова с железнодорожной сетью, что требовало строительства самого длинного в мире подводного туннеля под Тайваньским проливом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Китае показали первый мини квадрокоптер с функцией всенаправленного обнаружения препятствий