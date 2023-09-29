У Китаї показали перший міні квадрокоптер із функцією всеспрямованого виявлення перешкод

Деталі

Дрон використовує нову платформу обробки зображень і підтримує запис HDR-відео 4K/60 кадрів за секунду.

Також він оснащений цифровою системою передачі відео DJI O4 FHD, що забезпечує максимальну дальність передачі до 20 км.

Технічні характеристики:



максимальна швидкість польоту: 16 м/с;



максимальна висота польоту: 4000 м;



максимальний час польоту: 45 хв;



дальність польоту: 25 км.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Армія дронів”: на фронт передали майже дві тисячі БПЛА українського виробництва

Додатково

За даними віцепрем’єр-міністра з інновацій Михайло Федорова впродовж останнього року українське виробництво дронів масштабувалось у 100 разів. Нині безпілотники виготовляють понад 200 вітчизняних компаній. Федоров назвав ці процеси “технологічною революцією”.

Виробництво військових бпла підтримують й на рівні уряду.