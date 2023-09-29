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У Китаї показали перший міні квадрокоптер із функцією всеспрямованого виявлення перешкод

У Китаї показали перший міні квадрокоптер із функцією всеспрямованого виявлення перешкод

Київ • УНН

 • 290398 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. Китайська компанія DJI показала перший міні квадрокоптер із функцією всеспрямованого виявлення перешкод. Про це повідомили в Армії дронів, передає УНН.

Деталі

Дрон використовує нову платформу обробки зображень і підтримує запис HDR-відео 4K/60 кадрів за секунду.

Також він оснащений цифровою системою передачі відео DJI O4 FHD, що забезпечує максимальну дальність передачі до 20 км.

Технічні характеристики:

  • максимальна швидкість польоту: 16 м/с;
  • максимальна висота польоту: 4000 м;
  • максимальний час польоту: 45 хв;
  • дальність польоту: 25 км.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Армія дронів”: на фронт передали майже дві тисячі БПЛА українського виробництва

Додатково

За даними віцепрем’єр-міністра з інновацій Михайло Федорова впродовж останнього року українське виробництво дронів масштабувалось у 100 разів. Нині безпілотники виготовляють понад 200 вітчизняних компаній. Федоров назвав ці процеси “технологічною революцією”.

Виробництво військових бпла підтримують й на рівні уряду.

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