“Армія дронів”: на фронт передали майже дві тисячі БПЛА українського виробництва
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. 1740 дронів різного тактичного рівня та авіаційних комплексів до них передали на фронт у рамках проєкту “Армія дронів”. Про це повідомили у пресслужбі Держспецзв’язку, передає УНН.
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“Дрони вже неодноразово доводили свою ефективність на передовій — вони знищують склади з боєприпасами, дороговартісну техніку окупантів, виявляють їхні позиції, дозволяють працювати далеко в тилу ворога. І ми робимо все можливе, щоб наші захисники не відчували дефіциту в безпілотниках. Вже закупили для військових тисячі дронів, і з кожним днем на фронті їх ставатиме більше. І надзвичайно важливо, що якісні та ефективні безпілотники пропонують саме українські виробники”, — зазначив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.
Деталі
В межах проєкту “Армія дронів” Держспецзв’язку та Мінцифри у співпраці з Генштабом ЗСУ нещодавно передали українським військовим майже 2 тисячі безпілотників переважно українського виробництва.
Зокрема, на передову нашим захисникам відправили:
• ударні безпілотники “Вампір”;
• розвідувальні БпАК “Лелека”;
• FPV-дрони “Фенікс”;
• авіаційні комплекси Penguin та Avenger;
• а ще — Matrice, Mavic та інші ударні БпЛА, що допоможуть не тільки збирати розвідувальні дані, але і влаштовувати “бавовну” на позиціях окупантів.
Окрім БПЛА, військові незабаром отримають ще 414 оптико-електронних комплексів “Сова”. Цю технологію бійці застосовують для визначення координат ворожих цілей та корегування вогню.
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Додатково
За даними віцепрем’єр-міністра з інновацій Михайло Федорова впродовж останнього року українське виробництво дронів масштабувалось у 100 разів. Нині безпілотники виготовляють понад 200 вітчизняних компаній. Федоров назвав ці процеси “технологічною революцією”.
Виробництво військових бпла підтримують й на рівні уряду.