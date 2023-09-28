“Армія дронів”: на фронт передали майже дві тисячі БПЛА українського виробництва

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“Дрони вже неодноразово доводили свою ефективність на передовій — вони знищують склади з боєприпасами, дороговартісну техніку окупантів, виявляють їхні позиції, дозволяють працювати далеко в тилу ворога. І ми робимо все можливе, щоб наші захисники не відчували дефіциту в безпілотниках. Вже закупили для військових тисячі дронів, і з кожним днем на фронті їх ставатиме більше. І надзвичайно важливо, що якісні та ефективні безпілотники пропонують саме українські виробники”, — зазначив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

Деталі

В межах проєкту “Армія дронів” Держспецзв’язку та Мінцифри у співпраці з Генштабом ЗСУ нещодавно передали українським військовим майже 2 тисячі безпілотників переважно українського виробництва.

Зокрема, на передову нашим захисникам відправили:

• ударні безпілотники “Вампір”;

• розвідувальні БпАК “Лелека”;

• FPV-дрони “Фенікс”;

• авіаційні комплекси Penguin та Avenger;

• а ще — Matrice, Mavic та інші ударні БпЛА, що допоможуть не тільки збирати розвідувальні дані, але і влаштовувати “бавовну” на позиціях окупантів.

Окрім БПЛА, військові незабаром отримають ще 414 оптико-електронних комплексів “Сова”. Цю технологію бійці застосовують для визначення координат ворожих цілей та корегування вогню.

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Додатково

За даними віцепрем’єр-міністра з інновацій Михайло Федорова впродовж останнього року українське виробництво дронів масштабувалось у 100 разів. Нині безпілотники виготовляють понад 200 вітчизняних компаній. Федоров назвав ці процеси “технологічною революцією”.

Виробництво військових бпла підтримують й на рівні уряду.