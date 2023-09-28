"Армия дронов": на фронт передали почти две тысячи БПЛА украинского производства
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. 1740 дронов различного тактического уровня и авиационных комплексов к ним передали на фронт в рамках проекта “Армия дронов”. Об этом сообщили в пресс-службе Госспецсвязи, передает УНН.
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“Дроны уже неоднократно доказывали свою эффективность на передовой — они уничтожают склады с боеприпасами, дорогостоящую технику оккупантов, выявляют их позиции, позволяют работать далеко в тылу врага. И мы делаем все возможное, чтобы наши защитники не испытывали дефицита в беспилотниках. Уже закупили для военных тысячи дронов, и с каждым днем на фронте их будет становиться больше. И очень важно, что качественные и эффективные беспилотники предлагают именно украинские производители”, — отметил председатель Госспецсвязи Юрий Щиголь.
Детали
В рамках проекта “Армия дронов” Госспецсвязи и Минцифры в сотрудничестве с Генштабом ВСУ недавно передали украинским военным почти 2 тысячи беспилотников преимущественно украинского производства.
В частности, на передовую нашим защитникам отправили:
• ударные беспилотники “Вампир”;
• разведывательные БпАК “Аист”;
• FPV-дроны “Феникс”;
• авиационные комплексы Penguin и Avenger;
• а еще — Matrice, Mavic и другие ударные БпЛА, которые помогут не только собирать разведывательные данные, но и устраивать “хлопок” на позициях оккупантов.
Кроме БПЛА, военные вскоре получат еще 414 оптико-электронных комплексов “Сова”. Эту технологию бойцы применяют для определения координат вражеских целей и корректировки огня.
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Дополнительно
По данным вице-премьер-министра по инновациям Михаил Федорова в течение последнего года украинское производство дронов масштабировалось в 100 раз. Сейчас беспилотники изготавливают более 200 отечественных компаний. Федоров назвал эти процессы “технологической революцией”.
Производство военных беспилотников поддерживают и на уровне правительства.