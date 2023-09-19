“Армія дронів”: українські бійці на Херсонщині "відмінусували" три надводні човни з окупантами

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“Українські FPV-дрони діють — мінус три надводні човни з росіянами на Херсонщині. Бойову місію виконали спецпризначенці ЦСО „А“ СБУ”, — повідомив Михайло Федоров.

Деталі

Згідно з інформацією Федорова у цій спецоперації наші військові використали дрон-камікадзе вітчизняного виробництва “Буцефал”, який для Армії дронів придбали партнери.

“Буцефал” — це розробка української компанії Ескадрон. Під час місії зі знищення ворожих човнів бійці протестували з допомогою цього бпла ще й автономну бойову частину з вибухівкою.

Судячи із відео, випробування пройшли успішно.

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Більше деталей щодо цієї операції Федоров обіцяє згодом. “Продовжуємо діставати окупантів як на суші, так і на воді”, ¬— підсумував український міністр.

Нагадаємо

За минулий тиждень оператори української “Армії дронів” встановили новий рекорд зі знищення гармат окупантів. За даними міністра цифрової трансформації Михайла Федорова нашим бійцям вдалося уразити 56 одиниць цієї зброї.