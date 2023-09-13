"Це просто бомба-ракета-петарда!" - українські військові оцінили роботу вітчизняного дрона KH-S7
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Українські військові, отримали новий вітчизняний ударний дрон KH-S7, і вже надали позитивний відгук про можливості українського FPV-дрона, повідомляє Міністерство оборон України, передає УНН.
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"Це просто бомба-ракета-петарда!" - так оцінили військові новий український ударний безпілотник KH-S7.
Деталі
За словами операторів, цей дрон має ряд переваг, які роблять його одним з найкращих у своєму класі:
По-перше, KH-S7 має цифрову камеру, яка забезпечує FullHD-якість зображення. Це дозволяє операторам проводити точну розвідку та візуально контролювати ціль перед її знищенням.
По-друге, дрон може нести корисне навантаження до 1 кілограма на відстань до 7 кілометрів.
По-третє, KH-S7 має високу маневровість та запас батареї. Це дозволяє йому виконувати складні завдання в умовах обмеженого простору та тривалий час перебувати в повітрі.
По-четверте, дрон має високу влучність.
По-п'яте, KH-S7 використовує компоненти від найкращих світових виробників, що забезпечує його надійність та довговічність.
Зазначається, що швидке допущення KH-S7 до експлуатації стало можливим завдяки тісній співпраці розробників дрона та фахівців Міністерства оборони України.
Наразі компанія-виробник KH-S7 працює над створенням його наступної версії – дрона KH-S10. Він буде мати вантажопідйомність до 3 кілограми та зможе виконувати як ударні, так і бомбардувальні завдання.
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