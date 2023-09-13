"Это просто бомба-ракета-петарда!" - украинские военные оценили работу отечественного дрона KH-S7

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"Это просто бомба-ракета-петарда!" - так оценили военные новый украинский ударный беспилотник KH-S7.

Детали

По словам операторов, этот дрон имеет ряд преимуществ, которые делают его одним из лучших в своем классе:

Во-первых, KH-S7 имеет цифровую камеру, которая обеспечивает FullHD-качество изображения. Это позволяет операторам проводить точную разведку и визуально контролировать цель перед ее уничтожением.

Во-вторых, дрон может нести полезную нагрузку до 1 килограмма на расстояние до 7 километров.

В-третьих, KH-S7 обладает высокой маневренностью и запасом батареи. Это позволяет ему выполнять сложные задачи в условиях ограниченного пространства и длительное время находиться в воздухе.

В-четвертых, дрон обладает высокой меткостью.

В-пятых, KH-S7 использует компоненты от лучших мировых производителей, что обеспечивает его надежность и долговечность.

Отмечается, что быстрое допущение KH-S7 к эксплуатации стало возможным благодаря тесному сотрудничеству разработчиков дрона и специалистов Министерства обороны Украины.

Сейчас компания-производитель KH-S7 работает над созданием его следующей версии – дрона KH-S10. Он будет иметь грузоподъемность до 3 килограммов и сможет выполнять как ударные, так и бомбардировочные задачи.

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