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"Армия дронов": украинские бойцы на Херсонщине "отминусовали" три надводные лодки с оккупантами

Киев • УНН

 • 237068 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. На Херсонщине украинские бойцы с помощью FPV-дронов действуют — минус три надводные лодки с россиянами Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.

Цитата

“Украинские FPV-дроны действуют — минус три надводные лодки с россиянами на Херсонщине. Боевую миссию выполнили спецназовцы ЦСО „А“ СБУ”, — сообщил Михаил Федоров.

Детали

Согласно информации Федорова в этой спецоперации наши военные использовали дрон-камикадзе отечественного производства “Буцефал”, который для Армии дронов приобрели партнеры.

“Буцефал” — это разработка украинской компании Эскадрон. Во время миссии по уничтожению вражеских лодок бойцы протестировали с помощью этого бпла еще и автономную боевую часть со взрывчаткой.

Судя по видео, испытания прошли успешно.

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Больше деталей по этой операции Федоров обещает позже. “Продолжаем доставать оккупантов как на суше, так и на воде”, ¬— подытожил украинский министр.

Напомним

За прошедшую неделю операторы украинской “Армии дронов” установили новый рекорд по уничтожению пушек оккупантов. По данным министра цифровой трансформации Михаила Федорова нашим бойцам удалось поразить 56 единиц этого оружия.

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