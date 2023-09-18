Оператори Армії дронів встановили новий рекорд зі знищення гармат рф

Цитата

“Минулого тижня воїни приділили окрему увагу гарматам та уразили 56 одиниць. росіяни активно використовують цю зброю, намагаючись зупинити контрнаступ Сил оборони. Але оператори Армії дронів порушують плани окупантів”, - йдеться у повідомленні у Telegram.

Також серед ураженої за минулий тиждень техніки росіян — 41 танк та 34 броньовані машини.

Доповнення

На Бахмутському напрямку за одну ніч оператори української Армії дронів знищили російської військової техніки на мільйони доларів. Про результати роботи військових прозвітував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Це просто бомба-ракета-петарда!" - українські військові оцінили роботу вітчизняного дрона KH-S7