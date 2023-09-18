Операторы Армии дронов установили новый рекорд по уничтожению пушек рф
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. За прошедшую неделю операторы украинской Армии дронов установили новый рекорд по уничтожению пушек оккупантов - удалось поразить 56 единиц этого оружия. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.
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“На прошлой неделе воины уделили отдельное внимание пушкам и поразили 56 единиц. россияне активно используют это оружие, пытаясь остановить контрнаступление Сил обороны. Но операторы Армии дронов нарушают планы оккупантов”, - говорится в сообщении в Telegram.
Также среди пораженной за прошедшую неделю техники россиян — 41 танк и 34 бронированные машины.
Дополнение
На Бахмутском направлении за одну ночь операторы украинской Армии дронов уничтожили российской военной техники на миллионы долларов. О результатах работы военных отчитался министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
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