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В Китае показали первый мини квадрокоптер с функцией всенаправленного обнаружения препятствий

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. Китайская компания DJI показала первый мини квадрокоптер с функцией всенаправленного обнаружения препятствий. Об этом сообщили в Армии дронов, передает УНН.

Детали

Дрон использует новую платформу обработки изображений и поддерживает запись HDR-видео 4K/60 кадров в секунду.

Также он оснащен цифровой системой передачи видео DJI O4 FHD, обеспечивающей максимальную дальность передачи до 20 км.

Технические характеристики:

  • максимальная скорость полета: 16 м/с;
  • максимальная высота полета: 4000 м;
  • максимальное время полета: 45 мин;
  • дальность полета: 25 км.

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Дополнительно

По данным вице-премьер-министра по инновациям Михаил Федорова, в течение последнего года украинское производство дронов масштабировалось в 100 раз. Сейчас беспилотники изготавливают более 200 отечественных компаний. Федоров назвал эти процессы “технологической революцией”.

Производство военных беспилотников поддерживают и на уровне правительства.

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