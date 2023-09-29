В Китае показали первый мини квадрокоптер с функцией всенаправленного обнаружения препятствий
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Китайская компания DJI показала первый мини квадрокоптер с функцией всенаправленного обнаружения препятствий. Об этом сообщили в Армии дронов, передает УНН.
Детали
Дрон использует новую платформу обработки изображений и поддерживает запись HDR-видео 4K/60 кадров в секунду.
Также он оснащен цифровой системой передачи видео DJI O4 FHD, обеспечивающей максимальную дальность передачи до 20 км.
Технические характеристики:
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- максимальная скорость полета: 16 м/с;
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- максимальная высота полета: 4000 м;
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- максимальное время полета: 45 мин;
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- дальность полета: 25 км.
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Дополнительно
По данным вице-премьер-министра по инновациям Михаил Федорова, в течение последнего года украинское производство дронов масштабировалось в 100 раз. Сейчас беспилотники изготавливают более 200 отечественных компаний. Федоров назвал эти процессы “технологической революцией”.
Производство военных беспилотников поддерживают и на уровне правительства.