Китай запустив першу морську лінію швидкісного поїзда біля Тайванської протоки

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Поїзд-куля відправився з Фучжоу, столиці східнокитайської провінції Фуцзянь у четвер вранці, відкриваючи 277-кілометрову залізницю Фучжоу-Сямень-Чжанчжоу.

Це перша в Китаї морська швидкісна лінія зі швидкісними поїздами, які рухатимуться мостами через три прибережні затоки та розвиватимуть максимальну швидкість 350 км/год.

Час у дорозі між Фучжоу та Сяменем, економічним центром і популярним туристичним напрямком, становитиме менше години.

Китай сподівається, що цей зв’язок розширить інвестиційні можливості та спростить подорожі.

За даними державних ЗМІ, китайський урядовий чиновник сказав, що у Фуцзяні була побудована інтегрована багатовимірна транспортна мережа, яка «зробить технічно можливим будівництво високошвидкісного транспортного проходу, який з’єднає провінцію з Тайванем».

Тайвань відхилив попередні плани Китаю з’єднати острів із залізничною мережею, що вимагало будівництва найдовшого у світі підводного тунелю під Тайванською протокою.

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