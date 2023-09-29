Китай запустив першу морську лінію швидкісного поїзда біля Тайванської протоки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Китай запустив свою першу високошвидкісну залізничну лінію, яка проходить через кілька заток і вздовж узбережжя південно-східної провінції Фуцзянь поблизу Тайванської протоки. Про це повідомили у Reuters, пише УНН.
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Поїзд-куля відправився з Фучжоу, столиці східнокитайської провінції Фуцзянь у четвер вранці, відкриваючи 277-кілометрову залізницю Фучжоу-Сямень-Чжанчжоу.
Це перша в Китаї морська швидкісна лінія зі швидкісними поїздами, які рухатимуться мостами через три прибережні затоки та розвиватимуть максимальну швидкість 350 км/год.
Час у дорозі між Фучжоу та Сяменем, економічним центром і популярним туристичним напрямком, становитиме менше години.
Китай сподівається, що цей зв’язок розширить інвестиційні можливості та спростить подорожі.
За даними державних ЗМІ, китайський урядовий чиновник сказав, що у Фуцзяні була побудована інтегрована багатовимірна транспортна мережа, яка «зробить технічно можливим будівництво високошвидкісного транспортного проходу, який з’єднає провінцію з Тайванем».
Тайвань відхилив попередні плани Китаю з’єднати острів із залізничною мережею, що вимагало будівництва найдовшого у світі підводного тунелю під Тайванською протокою.
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