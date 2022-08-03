Китай призвал авиакомпании избегать полетов вблизи Тайваня – Bloomberg
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Китай призвал авиакомпании избегать полетов в районы, расположенные вблизи Тайваня. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на авиаперевозчиков, информирует УНН.
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"Китай предупредил авиакомпании, которые работают в Азии, избегать полетов в районы вокруг Тайваня, где проводят военные учения в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров", – говорится в сообщении.
Детали
По словам перевозчиков и представителя корейского министерства транспорта Чан Чан Сога, вечером 2 августа было отправлено официальное сообщение, в котором шесть областей воздушного пространства были обозначены как "опасные зоны".
Полеты будут ограничены с 12:00 4 августа до 12:00 7 августа.
Дополнение
2 августа на Тайване приземлился самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она прибыла туда, несмотря на предостережения Китая, который считает остров своим.
Ранее Китай заявлял, что его военные "не будут сидеть, сложа руки", если Нэнси Пелоси посетит Тайвань.
Вскоре сообщили, что народно-освободительная армия Китая (НОАК) проведет военные учения в шести районах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.