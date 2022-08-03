Китай закликав авіакомпанії уникати польотів поблизу Тайваню – Bloomberg

Цитата

"Китай попередив авіакомпанії, які працюють в Азії, уникати польотів у райони навколо Тайваню, де проводять військові навчання у відповідь на візит речниці Палати представників США Ненсі Пелосі на острів", – ідеться у повідомленні.

Деталі

За словами перевізників та представника корейського міністерства транспорту Чан Чан Сога, ввечері 2 серпня надіслали офіційне повідомлення, в якому шість областей повітряного простору було позначено як "небезпечні зони". Польоти будуть обмежені з 12:00 4 серпня до 12:00 7 серпня.

Доповнення

2 серпня на Тайвані приземлився літак речниці Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона прибула туди, незважаючи на застереження Китаю, який вважає острів своїм.

Раніше Китай заявляв, що його військові "не сидітимуть, склавши руки", якщо Ненсі Пелосі відвідає Тайвань.

Згодом повідомили, що народно-визвольна армія Китаю (НОАК) проведе військові навчання у шести районах навколо Тайваню з 4 по 7 серпня.