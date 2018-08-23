Китай ввел пошлины в ответ в 25% на американские товары
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Правительство Китая в четверг ввел пошлины в ответ в 25% на американский импорт общей стоимостью 16 млрд долларов. Об этом сообщил Центральное телевидение Китая, передает УНН.
Согласно сообщению комитета по пошлинам при Госсовете КНР о дополнительных сборах в отношении произведенных в США импортных товаров стоимостью 16 млрд долларов, пошлины Китая официально вступили в силу в 12:01 по местному времени (07:01 по Киеву), передал телеканал.
Как сообщал УНН, пошлины в размере 25% на ввозимые из Китая в США товары, общая стоимость которых оценивается в 16 млрд долларов, введенные сегодня, 23 августа. В аппарате представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера заявляли, что в этот список войдут 279 наименований китайской продукции. Президент США Дональд Трамп заявил, что такое решение принято в связи с незаконным, с точки зрения США, присвоением китайскими предприятиями американской интеллектуальной собственности и технологий, а также применением Пекином нечестных торговых практик. По мнению Трампа, новые меры американской администрации способствовать устранению дефицита США в двустороннем товарообороте с Китаем.