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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Китай ввел пошлины в ответ в 25% на американские товары

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Правительство Китая в четверг ввел пошлины в ответ в 25% на американский импорт общей стоимостью 16 млрд долларов. Об этом сообщил Центральное телевидение Китая, передает УНН.

Китай ввел пошлины в ответ в 25% на американские товары

Согласно сообщению комитета по пошлинам при Госсовете КНР о дополнительных сборах в отношении произведенных в США импортных товаров стоимостью 16 млрд долларов, пошлины Китая официально вступили в силу в 12:01 по местному времени (07:01 по Киеву), передал телеканал.

Как сообщал УНН, пошлины в размере 25% на ввозимые из Китая в США товары, общая стоимость которых оценивается в 16 млрд долларов, введенные сегодня, 23 августа. В аппарате представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера заявляли, что в этот список войдут 279 наименований китайской продукции. Президент США Дональд Трамп заявил, что такое решение принято в связи с незаконным, с точки зрения США, присвоением китайскими предприятиями американской интеллектуальной собственности и технологий, а также применением Пекином нечестных торговых практик. По мнению Трампа, новые меры американской администрации способствовать устранению дефицита США в двустороннем товарообороте с Китаем.

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