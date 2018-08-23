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Китай ввів мита у відповідь в 25% на американські товари

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Уряд Китаю в четвер ввів мита у відповідь в 25% на американський імпорт загальною вартістю 16 млрд доларів. Про це повідомило Центральне телебачення Китаю, передає УНН.

Китай ввів мита у відповідь в 25% на американські товари

Згідно з повідомленням комітету з мит при Держраді КНР про додаткові збори щодо вироблених в США імпортних товарів вартістю 16 млрд доларів, мита Китаю офіційно вступили в силу в 12:01 за місцевим часом (7:01 за Києвом), передав телеканал.

Як повідомляв УНН, мита у розмірі 25% на ввезені з Китаю в США товари, загальна вартість яких оцінюється в 16 млрд доларів, введені сьогодні, 23 серпня. В апараті представника США на торгових переговорах Роберта Лайтхайзера заявляли, що в цей список увійдуть 279 найменувань китайської продукції. Президент США Дональд Трамп заявив, що таке рішення прийнято у зв’язку з незаконним, з точки зору США, присвоєнням китайськими підприємствами американської інтелектуальної власності і технологій, а також застосуванням Пекіном нечесних торгових практик. На думку Трампа, нові заходи американської адміністрації сприятимуть усуненню дефіциту США в двосторонньому товарообігу з Китаєм.

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