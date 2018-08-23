США вводять мита в 25% на товари з Китаю вартістю 16 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Мита у розмірі 25% на ввезені з Китаю в США товари, загальна вартість яких оцінюється в 16 млрд доларів, будуть введені в четвер, 23 серпня. В апараті представника США на торгових переговорах Роберта Лайтхайзера заявляли, що в цей список увійдуть 279 найменувань китайської продукції, повідомляє УНН.
Президент США Дональд Трамп заявив, що таке рішення прийнято у зв’язку з незаконним, з точки зору США, присвоєнням китайськими підприємствами американської інтелектуальної власності і технологій, а також застосуванням Пекіном нечесних торгових практик. На думку Трампа, нові заходи американської адміністрації сприятимуть усуненню дефіциту США в двосторонньому товарообігу з Китаєм.
До переліку товарів, з яких будуть стягуватися плата входить продукція, вироблена в рамках програми науково-технічного розвитку “Зроблено в Китаї — 2025”. Як пояснили в апараті Лайтхайзера, мита торкнуться в основному продукції аерокосмічної промисловості, інформаційних та комунікаційних технологій, робототехніки, промислового обладнання, автомобілебудування.
У відповідь Пекін оголосив, що застосує щодо американської продукції підвищені тарифи на ту ж суму “в синхронному порядку” і дасть рішучу відповідь Вашингтону, оскільки нові кроки американської сторони обмежують національні інтереси КНР.
Як повідомляв УНН, вороги Сполучених Штатів ставляться до них краще, ніж союзники Вашингтона. Таку думку висловив у вівторок президент США Дональд Трамп, виступаючи перед своїми прихильниками в штаті Західна Вірджинія.