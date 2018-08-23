США вводят пошлины в 25% на товары из Китая стоимостью 16 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Пошлины в размере 25% на ввозимые из Китая в США товары, общая стоимость которых оценивается в 16 млрд долларов, будут введены в четверг, 23 августа. В аппарате представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера заявляли, что в этот список войдут 279 наименований китайской продукции, сообщает УНН.
Президент США Дональд Трамп заявил, что такое решение принято в связи с незаконным, с точки зрения США, присвоением китайскими предприятиями американской интеллектуальной собственности и технологий, а также применением Пекином нечестных торговых практик. По мнению Трампа, новые меры американской администрации будут способствовать устранению дефицита США в двустороннем товарообороте с Китаем.
В перечень товаров, с которых будут взиматься сборы, входит продукция, произведенная в рамках программы научно- технического развития “Сделано в Китае — 2025”. Как пояснили в аппарате Лайтхайзера, пошлины затронут в основном продукцию аэрокосмической промышленности, информационные и коммуникационные технологии, робототехнику, промышленное оборудование, автомобилестроение.
В ответ Пекин объявил, что применит в отношении американской продукции повышенные тарифы на ту же сумму “в синхронном порядке” и даст решительный ответ Вашингтону, поскольку новые шаги американской стороны ущемляют национальные интересы КНР.
Как сообщал УНН, враги Соединенных Штатов относятся к ним лучше, чем союзники Вашингтона. Такое мнение высказал во вторник президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Западная Вирджиния.