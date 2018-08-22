Трамп вважає, що до США краще ставляться їхні вороги, ніж союзники
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Вороги Сполучених Штатів ставляться до них краще, ніж союзники Вашингтона. Таку думку висловив у вівторок президент США Дональд Трамп, виступаючи перед своїми прихильниками в штаті Західна Вірджинія. Трансляцію його виступу вів телеканал С-Span, повідомляє УНН.
“З усіма, не тільки з Китаєм, у нас виходить дорога з одностороннім рухом”, — сказав Трамп, кажучи в тому числі про значний торговий дефіцит Вашингтона з Пекіном. “Наші вороги ставляться до нас краще, ніж наші союзники”, — констатував він.
Трамп неодноразово заявляв, що йому не подобається дефіцит в торгівлі з КНР. 15 червня він оголосив, що у зв’язку з нібито крадіжкою Китаєм американської інтелектуальної власності і технологій, а також тим, що Пекін вдається до несправедливої торгової практики, США введуть мита в розмірі 25% на імпортовані з цієї країни товари на суму 50 млрд доларів. Влада КНР негайно відповіла тарифами стосовно імпортованої американської продукції на аналогічну вартість.
Як повідомляв УНН, Трамп назвав “сумним” вердикт у справі Манафорта.