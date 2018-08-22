Трамп назвав "сумним" вердикт у справі Манафорта
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп вважає “дуже сумним” вердикт у справі колишнього керівника його передвиборчого штабу Пола Манафорта, однак звернув увагу на те, що звинувачення не пов’язані з змовою з Росією. Глава держави виступив з відповідною заявою перед журналістами у вівторок, повідомляє УНН.
“Мені дуже сумно через це, мене це (справа) не стосується, але це дуже сумно”, — зазначив він. “Це ніяк не пов’язано з російською змовою, але це полювання на відьом і абсолютна ганьба ... Полювання на відьом триває”, — констатував Трамп. При цьому він назвав Манафорта “хорошою людиною”, який “в тому числі працював з (колишнім президентом США) Рональдом Рейганом і безліччю інших людей”.
Як повідомляв УНН, раніше члени журі присяжних в суді міста Александрії (штат Вірджинія) у справі Манафорта визнали його винним по восьми з 18 пунктів звинувачення. Вони стосуються порушення податкового законодавства, порушення банківського законодавства і приховування зарубіжних рахунків в банках. По інших десяти пунктам, як зазначається, присяжні не винесли одностайного рішення.