Трамп назвал "печальным" вердикт по делу Манафорта

“Мне очень печально из-за этого, меня это (дело) не касается, но это очень печально”, — отметил он. “Это никак не связано с российским сговором, но это охота на ведьм и абсолютный позор ... Охота на ведьм продолжается”, — констатировал Трамп. При этом он назвал Манафорта “хорошим человеком”, который “в том числе работал с (бывшим президентом США) Рональдом Рейганом и множеством других людей”.

Как сообщал УНН, ранее члены жюри присяжных в суде города Александрии (штат Вирджиния) по делу Манафорта признали его виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. Они касаются нарушения налогового законодательства, нарушения банковского законодательства и сокрытия зарубежных счетов в банках. По остальным десяти пунктам, как отмечается, присяжные не вынесли единогласного решения.