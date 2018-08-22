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Трамп назвал "печальным" вердикт по делу Манафорта

Киев • УНН

 • 9169 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп считает “очень печальным” вердикт по делу бывшего руководителя его предвыборного штаба Пола Манафорта, однако обратил внимание на то, что обвинения не связаны с заговором с Россией. Глава государства выступил с соответствующим заявлением перед журналистами во вторник, сообщает УНН.

Трамп назвал "печальным" вердикт по делу Манафорта

“Мне очень печально из-за этого, меня это (дело) не касается, но это очень печально”, — отметил он. “Это никак не связано с российским сговором, но это охота на ведьм и абсолютный позор ... Охота на ведьм продолжается”, — констатировал Трамп. При этом он назвал Манафорта “хорошим человеком”, который “в том числе работал с (бывшим президентом США) Рональдом Рейганом и множеством других людей”.

Как сообщал УНН, ранее члены жюри присяжных в суде города Александрии (штат Вирджиния) по делу Манафорта признали его виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. Они касаются нарушения налогового законодательства, нарушения банковского законодательства и сокрытия зарубежных счетов в банках. По остальным десяти пунктам, как отмечается, присяжные не вынесли единогласного решения.

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