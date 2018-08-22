Трамп считает, что в США лучше относятся их враги, чем союзники

“Со всеми, не только с Китаем, у нас получается дорога с односторонним движением”, — сказал Трамп, говоря в том числе о значительном торговом дефиците Вашингтона с Пекином. “Наши враги относятся к нам лучше, чем наши союзники”, — констатировал он.

Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. 15 июня он объявил, что в связи с якобы кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике, США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары на сумму 50 млрд долларов. Власти КНР незамедлительно ответили тарифами применительно к импортируемой американской продукции на аналогичную стоимость.

Как сообщал УНН, Трамп назвал “печальным” вердикт по делу Манафорта.