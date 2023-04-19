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Китай отреагировал на сообщение о плане Макрона посадить рф и Украину за стол переговоров: поддерживает европейскую сторону

Китай отреагировал на сообщение о плане Макрона посадить рф и Украину за стол переговоров: поддерживает европейскую сторону

Киев • УНН

 • 3317652 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Министерстве иностранных дел Китая отреагировали на сообщение о плане президента Франции Эммануэля Макрона посадить рф и Украину за стол переговоров. Представитель МИД страны Ван Вэньбинь отметил, что Китай поддерживает европейскую сторону в содействии скорейшему восстановлению мирных переговоров, пишет УНН со ссылкой на The Paper

Детали

Ван Вэньбинь сказал, что "позиция Китая по украинскому вопросу всегда была ясной, а документ с изложением позиции Китая по политическому урегулированию" в отношении войны рф против Украины "содержит всестороннее и систематическое разъяснение".

Во время визита президента Макрона в Китай главы двух государств, по его словам, провели подробный обмен мнениями по этому поводу. "Как подчеркнул Си Цзиньпин, панацеи для выхода из кризиса не существует. Все стороны должны начинать с себя, укреплять взаимное доверие и создать условия для прекращения войны и мирных переговоров", - сказал представитель МИД страны, которого цитирует издание.

Ван Вэньбинь отметил, что "Китай поддерживает европейскую сторону в содействии скорейшему возобновлению мирных переговоров, исходя из собственных фундаментальных и долгосрочных интересов, принимая во внимание разумные опасения всех сторон и выстраивая сбалансированную, эффективную и устойчивую Европейскую систему безопасности".

Ранее

Bloomberg сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует обратиться за помощью к Китаю с планом, который, по его мнению, потенциально может привести к переговорам между рф и Украиной уже этим летом.

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