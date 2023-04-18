Bloomberg: Макрон планує звернутися за допомогою до Китаю для початку переговорів між рф та Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон планує звернутися за допомогою до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може призвести до переговорів між росією та Україною вже цього літа, повідомляє Bloomberg з посиланням на співрозмовників, ознайомлених з планами французького лідера, передає УНН.
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За словами джерел видання, Макрон доручив своєму раднику із зовнішньої політики Еммануелю Бонну працювати з головним дипломатом Китаю Ван Ї, щоб "створити рамки", які можуть бути використані як основа для майбутніх переговорів між росією та Україною. Вони повідомили, що французька стратегія передбачає, що перемовини відбудуться вже цього літа, "якщо все піде добре".
Зазначається, що під час своєї поїздки до Китаю президент Франції не досяг мети переконати Сі провести розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, які не спілкувалися з початку війни у 2022 році. Як пише Bloomberg, незрозуміло, чи отримав Макрон підтримку свого плану з боку Києва та союзників, багато з яких відхилили пропозиції щодо припинення вогню, які дозволили б росії зберегти контроль над тимчасово окупованими українськими територіями.
Окрім цього, зауважується, що багато країн "скептично" ставляться до того, що Китай може бути нейтральним посередником у переговорах, враховуючи його "безмежну дружбу" з росією. Пекін та москва "неодноразово обіцяли зміцнювати зв’язки", включаючи посилення співпраці між їхніми військовими.
Представник офісу Макрона підтвердив, що Бонн планує поговорити з Ван Ї, але відмовився коментувати подробиці, додавши, що союзники Франції були поінформовані про будь-які ініціативи Франції. Відповідаючи Bloomberg, МЗС Китаю заявило, що йому "важко перевірити достовірність" цієї інформації.
Нагадаємо
6 квітня під час двосторонньої зустрічі в Пекіні президент Франції Еммануель Макрон сказав своєму китайському колезі Сі Цзіньпіну, що розраховує на те, що той "приведе росію до тями" щодо її війни в Україні.
Після переговорів Сі та Макрона ЗМІ повідомили, що китайський лідер запевнив, що Пекін готовий працювати разом із Парижем над досягненням припинення війни в Україні шляхом переговорів.