Bloomberg: Макрон планує звернутися за допомогою до Китаю для початку переговорів між рф та Україною

ukru
Ексклюзив
15:02 • 30913 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 58515 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 93542 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 218853 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 164137 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 163509 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 251253 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 453890 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 345378 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357124 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 188799 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 161256 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 132665 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 122647 перегляди
До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 86116 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 218773 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 251202 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 492050 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 627638 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 653084 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 37591 перегляди
"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 45825 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 122647 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 161256 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 188799 перегляди
Актуальне
Bloomberg: Макрон планує звернутися за допомогою до Китаю для початку переговорів між рф та Україною

Bloomberg: Макрон планує звернутися за допомогою до Китаю для початку переговорів між рф та Україною

Київ • УНН

 • 763139 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон планує звернутися за допомогою до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може призвести до переговорів між росією та Україною вже цього літа, повідомляє Bloomberg з посиланням на співрозмовників, ознайомлених з планами французького лідера, передає УНН.

Деталі

За словами джерел видання, Макрон доручив своєму раднику із зовнішньої політики Еммануелю Бонну працювати з головним дипломатом Китаю Ван Ї, щоб "створити рамки", які можуть бути використані як основа для майбутніх переговорів між росією та Україною. Вони повідомили, що французька стратегія передбачає, що перемовини відбудуться вже цього літа, "якщо все піде добре".

Зазначається, що під час своєї поїздки до Китаю президент Франції не досяг мети переконати Сі провести розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, які не спілкувалися з початку війни у 2022 році. Як пише Bloomberg, незрозуміло, чи отримав Макрон підтримку свого плану з боку Києва та союзників, багато з яких відхилили пропозиції щодо припинення вогню, які дозволили б росії зберегти контроль над тимчасово окупованими українськими територіями.

Окрім цього, зауважується, що багато країн "скептично" ставляться до того, що Китай може бути нейтральним посередником у переговорах, враховуючи його "безмежну дружбу" з росією. Пекін та москва "неодноразово обіцяли зміцнювати зв’язки", включаючи посилення співпраці між їхніми військовими.

Представник офісу Макрона підтвердив, що Бонн планує поговорити з Ван Ї, але відмовився коментувати подробиці, додавши, що союзники Франції були поінформовані про будь-які ініціативи Франції. Відповідаючи Bloomberg, МЗС Китаю заявило, що йому "важко перевірити достовірність" цієї інформації.

Нагадаємо

6 квітня під час двосторонньої зустрічі в Пекіні президент Франції Еммануель Макрон сказав своєму китайському колезі Сі Цзіньпіну, що розраховує на те, що той "приведе росію до тями" щодо її війни в Україні.

Після переговорів Сі та Макрона ЗМІ повідомили, що китайський лідер запевнив, що Пекін готовий працювати разом із Парижем над досягненням припинення війни в Україні шляхом переговорів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітикаНовини Світу
Tesla
$248.19
Brent
$74.24
Bitcoin
$83,479.50
S&P 500
$5,537.65
Газ TTF
$40.56
Золото
$3,156.79
Ethereum
$1,840.52