Bloomberg: Макрон планирует обратиться за помощью к Китаю для начала переговоров между рф и Украиной

Детали

По словам источников издания, Макрон поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну работать с главным дипломатом Китая Ван I, чтобы "создать рамки", которые могут быть использованы в качестве основы для предстоящих переговоров между россией и Украиной. Они сообщили, что французская стратегия предполагает, что переговоры состоятся уже этим летом, "если все хорошо пойдет".

Отмечается, что во время своей поездки в Китай президент Франции не достиг цели убедить Си провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые не общались с начала войны в 2022 году. Как пишет Bloomberg, неясно, получил ли Макрон поддержку своего плана со стороны Киева и союзников, многие из которых отклонили предложения по прекращению огня, которые позволили бы россии сохранить контроль над временно оккупированными украинскими территориями.

Кроме того, отмечается, что многие страны "скептически" относятся к тому, что Китай может быть нейтральным посредником в переговорах, учитывая его "безграничную дружбу" с россией. Пекин и москва "неоднократно обещали укреплять связи", включая усиление сотрудничества между их военными.

Представитель офиса Макрона подтвердил, что Бонн планирует поговорить с Ван И, но отказался комментировать подробности, добавив, что союзники Франции были проинформированы о любых инициативах Франции. Отвечая Bloomberg, МИД Китая заявил, что ему "трудно проверить достоверность" этой информации.

Напомним

6 апреля во время двусторонней встречи в Пекине президент Франции Эммануэль Макрон сказал своему китайскому коллеге Си Цзиньпину, что рассчитывает на то, что тот "приведет россию в чувтство" относительно ее войны в Украине.

После переговоров Си и Макрона СМИ сообщили, что китайский лидер заверил, что Пекин готов работать вместе с Парижем по достижению прекращения войны в Украине путем переговоров.