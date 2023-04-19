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Китай відреагував на повідомлення про план Макрона посадити рф та Україну за стіл переговорів: підтримує європейську сторону

Китай відреагував на повідомлення про план Макрона посадити рф та Україну за стіл переговорів: підтримує європейську сторону

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. У Міністерстві закордонних справ Китаю відреагували на повідомлення про план президента Франції Еммануеля Макрона посадити рф та Україну за стіл переговорів. Речник МЗС країни Ван Веньбінь зазначив, що Китай підтримує європейську сторону у сприянні якнайшвидшому відновленню мирних переговорів, пише УНН з посиланням на The Paper

Деталі

Ван Веньбінь сказав, що "позиція Китаю з українського питання завжди була ясною, а документ із викладом позиції Китаю щодо політичного врегулювання" щодо війни рф проти України "містить всебічне та систематичне роз'яснення".

Під час візиту президента Макрона до Китаю глави двох держав, з його слів, провели докладний обмін думками з цього приводу. "Як наголосив Сі Цзіньпін, панацеї для виходу із кризи не існує. Усі сторони повинні починати з себе, зміцнювати взаємну довіру та створити умови для припинення війни та мирних переговорів", - сказав представник МЗС країни, якого цитує видання.

Ван Веньбінь зазначив, що "Китай підтримує європейську сторону у сприянні якнайшвидшому відновленню мирних переговорів, виходячи із власних фундаментальних та довгострокових інтересів, беручи до уваги розумні побоювання всіх сторін та вибудовуючи збалансовану, ефективну та стійку Європейську систему безпеки".

Раніше

Bloomberg повідомило, що президент Франції Еммануель Макрон планує звернутися за допомогою до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може призвести до переговорів між росією та Україною вже цього літа.

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