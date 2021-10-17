Китай ускорил переговоры с США о долгосрочных поставках сжиженного газа - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Большие китайские энергетические компании ведут активные переговоры с экспортерами США для обеспечения долгосрочных поставок сжиженного природного газа (СПГ), поскольку стремительный рост цен на газ и нехватка электроэнергии на внутреннем рынке усиливают обеспокоенность по поводу топливной безопасности страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Источники сообщили Reuters, что по крайней мере пять китайских компаний, включая большую государственную корпорацию Sinopec Corp и Китайскую национальную оффшорную нефтяную компанию (CNOOC), а также поддерживаемые местным правительством дистрибьюторы энергии, такие как Zhejiang Energy, ведут переговоры с американскими экспортерами, в основном Cheniere Energy и Venture Global.
Обсуждение могут привести к сделкам на десятки миллиардов долларов, которые ознаменуют рост импорта СПГ в Китай с США в ближайшие годы. В разгар китайско-американской торговой войны в 2019 году торговля газом на короткое время приостановилась. Строительство объектов для экспорта СПГ может занять годы, и в Северной Америке в разработке находится несколько проектов, экспорт которых начнется не раньше середины десятилетия.
Переговоры с поставщиками из США начались в начале этого года, но в последние месяцы ускорились на фоне одного из крупнейших за последние десятилетия дефицитов топлива. В этом году цены на природный газ в Азии подскочили более чем в пять раз, что вызвало опасения по поводу перебоев в поставках электроэнергии зимой.
Источники сообщают, что в ближайшие несколько месяцев будет объявлено о новых соглашениях после того, как частная компания ENN Natural Gas Co, возглавляемая бывшим главой крупнейшего покупателя Китая, CNOOC объявила о 13-летнем соглашении с Cheniere в понедельник.
Это была первая крупная сделка США и Китая по СПГ с 2018 года.
Новые закупки также укрепят позиции Китая как крупнейшего покупателя СПГ в мире, который в этом году уступит место Японии.
Спотовые цены на газ в Азии в настоящее время торгуются на уровне выше 37 долларов за миллион БТЕ после достижения рекордного уровня более 56 долларов в начале этого месяца.
Трейдеры ожидают повышения цен зимой, когда спрос обычно растет.
Китайские покупатели ищут как краткосрочные поставки, чтобы удовлетворить спрос этой зимой, так и долгосрочный импорт, поскольку спрос на газ, который Пекин рассматривает в качестве основного промежуточного топлива к достижению своей углеродно-нейтральной цели к 2060 году, будет устойчиво расти до 2035 года.
По словам источников, трудно оценить общий объем обсуждаемых сделок, но одна только Sinopec может рассчитывать на 4 миллиона тонн в год, поскольку компания больше подвержена спотовому рынку по сравнению с внутренними конкурентами PetroChina и CNOOC.
Трейдеры заявили, что Sinopec ведет заключительные переговоры с 3-4 компаниями о закупке 1 миллиона тонн в год в течение 10 лет, начиная с 2023 года.