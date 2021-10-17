Китай ускорил переговоры с США о долгосрочных поставках сжиженного газа - СМИ

Детали

Источники сообщили Reuters, что по крайней мере пять китайских компаний, включая большую государственную корпорацию Sinopec Corp и Китайскую национальную оффшорную нефтяную компанию (CNOOC), а также поддерживаемые местным правительством дистрибьюторы энергии, такие как Zhejiang Energy, ведут переговоры с американскими экспортерами, в основном Cheniere Energy и Venture Global.

Обсуждение могут привести к сделкам на десятки миллиардов долларов, которые ознаменуют рост импорта СПГ в Китай с США в ближайшие годы. В разгар китайско-американской торговой войны в 2019 году торговля газом на короткое время приостановилась. Строительство объектов для экспорта СПГ может занять годы, и в Северной Америке в разработке находится несколько проектов, экспорт которых начнется не раньше середины десятилетия.

Переговоры с поставщиками из США начались в начале этого года, но в последние месяцы ускорились на фоне одного из крупнейших за последние десятилетия дефицитов топлива. В этом году цены на природный газ в Азии подскочили более чем в пять раз, что вызвало опасения по поводу перебоев в поставках электроэнергии зимой.

Источники сообщают, что в ближайшие несколько месяцев будет объявлено о новых соглашениях после того, как частная компания ENN Natural Gas Co, возглавляемая бывшим главой крупнейшего покупателя Китая, CNOOC объявила о 13-летнем соглашении с Cheniere в понедельник.

Это была первая крупная сделка США и Китая по СПГ с 2018 года.

Новые закупки также укрепят позиции Китая как крупнейшего покупателя СПГ в мире, который в этом году уступит место Японии.

Спотовые цены на газ в Азии в настоящее время торгуются на уровне выше 37 долларов за миллион БТЕ после достижения рекордного уровня более 56 долларов в начале этого месяца.

Трейдеры ожидают повышения цен зимой, когда спрос обычно растет.

Китайские покупатели ищут как краткосрочные поставки, чтобы удовлетворить спрос этой зимой, так и долгосрочный импорт, поскольку спрос на газ, который Пекин рассматривает в качестве основного промежуточного топлива к достижению своей углеродно-нейтральной цели к 2060 году, будет устойчиво расти до 2035 года.

По словам источников, трудно оценить общий объем обсуждаемых сделок, но одна только Sinopec может рассчитывать на 4 миллиона тонн в год, поскольку компания больше подвержена спотовому рынку по сравнению с внутренними конкурентами PetroChina и CNOOC.

Трейдеры заявили, что Sinopec ведет заключительные переговоры с 3-4 компаниями о закупке 1 миллиона тонн в год в течение 10 лет, начиная с 2023 года.