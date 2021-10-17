Китай прискорив переговори з США про довгострокові поставки зрідженого газу - ЗМІ

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Джерела повідомили Reuters, що принаймні п'ять китайських компаній, включаючи велику державну корпорацію Sinopec Corp і Китайську національну офшорну нафтову компанію (CNOOC), а також підтримувані місцевим урядом дистриб'ютори енергії, такі як Zhejiang Energy, ведуть переговори з американськими експортерами, в основному Cheniere Energy і Venture Global.

Обговорення можуть привести до угод на десятки мільярдів доларів, які ознаменують зростання імпорту ЗПГ в Китай з США в найближчі роки. У розпал китайсько-американської торгової війни в 2019 році торгівля газом на короткий час призупинилася. Будівництво об'єктів для експорту ЗПГ може зайняти роки, і в Північній Америці в розробці знаходиться декілька проектів, експорт яких почнеться не раніше середини десятиліття.

Переговори з постачальниками з США почалися на початку цього року, але в останні місяці прискорилися на тлі одного з найбільших за останні десятиліття дефіцитів палива. Цього року ціни на природний газ в Азії підскочили більш ніж в п'ять разів, що викликало побоювання з приводу перебоїв в постачанні електроенергії взимку.

Джерела повідомляють, що в найближчі кілька місяців буде оголошено про нові угоди після того, як приватна компанія ENN Natural Gas Co, очолювана колишнім главою найбільшого покупця Китаю, CNOOC, оголосила про 13-річну угоду з Cheniere в понеділок.

Це була перша велика угода США і Китаю по ЗПГ з 2018 року.

Нові закупівлі також зміцнять позицію Китаю як найбільшого покупця ЗПГ в світі, який в цьому році поступиться місцем Японії.

Спотові ціни на газ в Азії в даний час торгуються на рівні вище 37 доларів за мільйон БТЕ після досягнення рекордного рівня більше 56 доларів на початку цього місяця.

Трейдери очікують підвищення цін взимку, коли попит зазвичай зростає.

Китайські покупці шукають як короткострокові поставки, щоб задовольнити попит цієї зими, так і довгостроковий імпорт, оскільки попит на газ, який Пекін розглядає в якості основного проміжного палива до досягнення своєї вуглецево-нейтральної мети до 2060 року, буде стійко зростати до 2035 року.

За словами джерел, важко оцінити загальний обсяг обговорюваних угод, але одна лише Sinopec може розраховувати на 4 мільйони тонн на рік, оскільки компанія найбільше схильна до спотового ринку в порівнянні з внутрішніми конкурентами PetroChina і CNOOC.

Трейдери заявили, що Sinopec веде заключні переговори з 3-4 компаніями про закупівлю 1 мільйона тонн на рік протягом 10 років, починаючи з 2023 року.