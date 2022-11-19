Китай сообщил о 24 473 новых случаях COVID. Пекинские предприятия закрылись на карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Китай сообщил о небольшом снижении числа новых случаев заболевания COVID-19 в субботу. Рестораны и многие другие предприятия в Пекине закрылись после того, как власти призвали людей оставаться дома в выходные. Об этом пишет агентство Reuters, передает УНН.
Детали
Власти недавно предприняли некоторые шаги, чтобы попытаться ослабить влияние своего жесткого подхода к политике "нулевого COVID", который наносит удар по второй по величине экономике мира, даже несмотря на то, что количество случаев заболевания возросло до самого высокого уровня с апреля.
Многочисленные предприятия в пекинском районе Чаоян, главном финансовом и дипломатическом районе столицы закрылись или объявили об ограничении услуг.
Владелец одного ресторана в центре ночной жизни Санлитунь сообщил агентству Reuters, что власти приказали ему и другим заведениям в этом районе закрыться на три дня с субботы.
Удаленные пекинские районы Фаншань и Хуайжоу объявили о дополнительных требованиях к тестированию для людей, прибывающих из других провинций.
Пекин сообщил о 79 симптоматических и 436 бессимптомных случаях в пятницу по сравнению со 100 симптоматическими и 366 бессимптомными случаями в предыдущий день, согласно правительственным данным.
Последние данные по стране зарегистрировали 24 263 новых случаев коронавируса, из которых 2 055 были симптоматическими, а 22 208 бессимптомными, по сравнению с 25 129 в предыдущий день.