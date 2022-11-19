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Китай повідомив про 24 473 нових випадків COVID. Пекінські підприємства закрилися на карантин

Китай повідомив про 24 473 нових випадків COVID. Пекінські підприємства закрилися на карантин

Київ • УНН

 • 683415 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Китай повідомив про невелике зниження числа нових випадків захворювання на COVID-19 у суботу. Ресторани та багато інших підприємств у Пекіні закрилися після того, як влада закликала людей залишатися вдома у вихідні. Про це пише агенство Reuters, передає УНН.

Деталі

Влада нещодавно зробила деякі кроки, щоб спробувати послабити вплив свого жорсткого підходу до політики "нульового COVID", який завдає удару по другій за величиною економіці світу, навіть незважаючи на те, що кількість випадків захворювання зросла до найвищого рівня з квітня.

Численні підприємства у пекінському районі Чаоян, головному фінансовому та дипломатичному районі столиці, закрилися або оголосили про обмеження послуг.

Власник одного ресторану в центрі нічного життя Санлітунь повідомив агентству Reuters, що влада наказала йому та іншим закладам у цьому районі закритися на три дні з суботи.

Віддалені пекінські райони Фаншань та Хуайжоу оголосили про додаткові вимоги до тестування для людей, які прибувають з інших провінцій.

Пекін повідомив про 79 симптоматичних та 436 безсимптомних випадків у п'ятницю порівняно зі 100 симптоматичними та 366 безсимптомними випадками у попередній день, згідно з урядовими даними.

Останні дані по країні зареєстрували 24 263 нових випадків коронавірусу, з яких 2055 були симптоматичними, а 22 208 безсимптомними, порівняно з 25 129 у попередній день.

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