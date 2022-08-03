Китай начал вводить санкции против Тайваня после визита Пэлоси

Детали

КНР прекращает поставки природного песка на Тайвань с 3 августа.

"В соответствии с соответствующими законами и правилами было решено приостановить экспорт природного песка на Тайвань. Соответствующие мероприятия будут введены с 3 августа 2022 года", - говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

Также прекращен импорт цитрусовых двух видов рыбной продукции из Тайваня.

"В целях предотвращения рисков, согласно соответствующим законам, постановлениям и стандартам материка, принято решение приостановить с 3 августа 2022 года импорт цитрусовых, охлажденной белой рыбы-сабли и замороженной ставриды из Тайваня на материк", - указали в таможне КНР.

Кроме того, Китай вводит санкции против двух тайваньских фондов - Тайваньского демократического фонда и Международного фонда сотрудничества и развития - "связанных с элементами, стремящимися к независимости Тайваня", указал представитель Канцелярии по делам Тайваня Госсовета КНР Ма Сяогуан, которого цитируют китайские государственные СМИ.

Дополнение

На Тайване 2 августа приземлился самолет Нэнси Пелоси. Она прибыла туда, несмотря на предостережения Китая, который считает остров своим.