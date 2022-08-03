Китай почав вводити санкції проти Тайваню після візиту Пелосі

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КНР припиняє постачання природного піску на Тайвань з 3 серпня.

"Відповідно до відповідних законів і правил було вирішено призупинити експорт природного піску на Тайвань. Відповідні заходи будуть запроваджені з 3 серпня 2022 року", - йдеться у заяві міністерства комерції КНР.

Також припинено імпорт цитрусових двох видів рибної продукції з Тайваню.

"З метою запобігання ризикам, згідно з відповідними законами, постановами та стандартами материка, ухвалено рішення призупинити з 3 серпня 2022 року імпорт цитрусових, охолодженої білої риби-шаблі та замороженої ставриди з Тайваню на материк", - вказали у митниці КНР.

Окрім того, Китай запроваджує санкції проти двох тайванських фондів - Тайванського демократичного фонду та Міжнародного фонду співробітництва та розвитку - "пов’язаними з елементами, які прагнуть незалежності Тайваню", вказав представник Канцелярії у справах Тайваню Держради КНР Ма Сяогуан, якого цитують китайські державні ЗМІ.

Доповнення

На Тайвані 2 серпня приземлився літак Ненсі Пелосі. Вона прибула туди попри застереження Китаю, який вважає острів своїм.