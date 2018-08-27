Китай начал новые испытания первого авианосца собственной разработки
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. КНР начала в понедельник новые испытания первого построенного полностью силами национальной промышленности авианосца проекта 001А. Как сообщил информационный портал Sina, корабль утром в сопровождении нескольких буксиров покинул верфь города Далянь (провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай), передает УНН.
Согласно опубликованным фотоснимкам, палуба авианосца была предварительно расчищена от строительного оборудования. На ней также не было замечено никаких летательных аппаратов. Как указывает в этой связи газета China Daily, целью нынешних испытаний является проверка двигателей, систем связи, навигации, а также другого электронного и механического оборудования.
По данным источника издания, кораблю потребуется пройти еще несколько испытаний в море прежде, чем он будет передан ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Как отметил собеседник газеты, его предшественник авианосец “Ляонин” прошел десять подобных испытаний с августа 2011 по сентябрь 2012 года.
Авианосец пока не получил официальное название и известен как корабль проекта 001A, однако китайская пресса также иногда называет его “Шаньдун”. Он построен по подобию первого китайского авианосца “Ляонин”, который был создан на базе переделанного бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера “Варяг”, купленного у Украины.
Строительство “Шаньдуна” продолжалось с 2013 года. В апреле 2017 он был спущен на воду, а первые ходовые испытания проходили с 13 по 18 мая этого года. После этого авианосец на полтора месяца был заведен в док для установки и доработки оборудования.
По сообщениям гонконгской печати, Китай в прошлом году начал строительство на судоверфи в Шанхае своего третьего авианосца, который будет оснащаться электромагнитной системой катапульт для ускорения взлета самолетов.