Китай почав нові випробування першого авіаносця власної розробки

Згідно з опублікованими фотознімками, палуба авіаносця була попередньо розчищена від будівельного обладнання. На ній також не було помічено ніяких літальних апаратів. Як вказує в зв’язку з цим газета China Daily, метою нинішніх випробувань є перевірка двигунів, систем зв’язку, навігації, а також іншого електронного і механічного устаткування.

За даними джерела видання, кораблю буде потрібно пройти ще кілька випробувань у морі перш, ніж він буде переданий ВМС Народно-визвольної армії Китаю. Як зазначив співрозмовник газети, його попередник авіаносець “Ляонін” пройшов десять подібних випробувань від серпня 2011 по вересень 2012 року.

Авіаносець поки не отримав офіційну назву і відомий як корабель проекту 001A, однак китайська преса також іноді називає його “Шаньдун”. Він побудований за подобою першого китайського авіаносця “Ляонін”, який був створений на базі переробленого колишнього радянського важкого авіаносного крейсера “Варяг”, купленого в України.

Будівництво “Шаньдуна” тривало з 2013 року. У квітні 2017 року він був спущений на воду, а перші ходові випробування проходили із 13 по 18 травня цього року. Після цього авіаносець на півтора місяці був заведений у док для установки і доопрацювання устаткування.

За повідомленнями гонконгської друку, Китай у минулому році почав будівництво на судноверфі в Шанхаї свого третього авіаносця, який буде оснащуватися електромагнітної системою катапульт для прискорення злету літаків.