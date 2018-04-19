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Китай готов к любым негативным эффектам от торговых споров с США

Киев • УНН

 • 17458 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Китайские власти готовы к любым негативным эффектам, которые могут возникнуть вследствие торговых споров с Соединенными Штатами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на на пресс-конференцию официального представителя Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Китай готов к любым негативным эффектам от торговых споров с США

“Китай будет пристально следить за развитием событий и своевременно принимать необходимые меры для защиты законных прав национальных предприятий, — отметил представитель. — Действия Вашингтона вызвали на рынке волну беспокойства относительно торговых и инвестиционных отношений”.

По словам официального представителя, китайско-американские торговые трения в итоге негативно отразятся на самих же американцах. “Мы надеемся, что Соединенные Штаты перестанут вынашивать только им самим понятны „умные“ планы, в противном случае им придется пожинать плоды собственных ошибок”, — резюмировал Гао Фэн.

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Напомним, 8 марта 45-й президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной — на ввоз алюминия. При этом из списка были исключены ряд стран — Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея и страны ЕС, окончательное решение по которым должно быть принято до 1 мая.

В свою очередь таможенная комиссия по тарифам китайской Государственного совета приняла решение ввести повышенные пошлины на 128 наименований товаров, импортируемых в Китай из Соединенных Штатов.

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Решение США о пошлинах на сталь и алюминий жестко критикуют в ЕС и Китае и пообещали начать контрмер. В частности еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявила, что если пошлины будут действительно введены, ЕС обратится во Всемирную торговую организацию и искать поддержки со стороны других крупных производителей стали — Канады, Бразилии, Японии и Китая.

Также ЕС может ввести спецпошлины на сталь и алюминий, а также мотоциклы, бурбон, джинсы, арахисовое масло, апельсиновый сок и другие товары из США. Однако США и ЕС продолжили переговоры для решения торгового спора.

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